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ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

02.02.2021 21:53 | Son Güncelleme:
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ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Broward County'deki Sunrise şehrinde yerel saatle 06.00 sularında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

DAİREDE ARAMA YAPARLARKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve Sözcü Jim Marshall olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ajanlara federal mahkeme kararıyla çocuklara yönelik şiddet suçu ile ilgili bir dairede arama yaptıkları sırada silahlı saldırı yapıldığını ifade etti.

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SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, 2 ajanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarılırken, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Sunrise Polisi sözcüsü Otishia Browning-Smith ise yaptığı açıklamada, Sunrise'daki Water Terrace Apartman kompleksinde saldırının gerçekleştiğini ifade etti.

BÖLGE HALKINA UYARI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı. (İHA / AA)

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