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ABD'de federal yargıçtan çok tartışılacak yapay zeka kararı!

21.08.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD medyasında çıkan habere göre, bir ABD Federal Yargıcı, yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinin telif hakkı olamayacağına hükmetti. Bu kararın sanat endüstrisi, yapay zeka geliştiricileri ve telif hakkı sahipleri için geniş kapsamlı sonuçları olabileceği söyleniyor.

ABD'de federal yargıçtan çok tartışılacak yapay zeka kararı!

The Verge'ün The Hollywood Reporter'a dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı Beryl A. Howell, yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinin telif hakkıyla korunamayacağına karar verdi.

İŞTE YARGICA GÖRE TELİF HAKKININ TEMEL ŞARTI!

ABD Telif Hakkı Ofisi'ne karşı açılan bir davaya başkanlık ettiği söylenen Yargıç Howell, kararında, telif hakkının hiçbir zaman "insan eli olmayan" bir çalışmaya verilmediğini yazdı ve insan yazarlığının, telif hakkının temel bir gerekliliği olduğunu ekledi.

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İddiaya göre bu kararın sanat endüstrisi, yapay zeka geliştiricileri ve telif hakkı sahipleri için geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka abd

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