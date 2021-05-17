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ABD'de haksız yere hapis yatan iki siyah vatandaşa 75 milyon dolar tazminat

17.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyah üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

ABD'de haksız yere hapis yatan iki siyah vatandaşa 75 milyon dolar tazminat

Mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

1983’te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkum edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise sadece 15 yaşındaydı.

McCollum ve Brown, 1983’te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmıştı.

Hapishanede yaşadıklarından etkilenen ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kardeşler tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişti.

31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyah kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.


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