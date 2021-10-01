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ABD'de hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe onaylandı

01.10.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi de federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici bütçe tasarısını onayladı. Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı.

ABD'de hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe onaylandı

ABD'de hafta başında ABD Başkanı Joe Biden'ın partisinin borç limitini yükseltmek için önerdiği 3.5 trilyon dolarlık 10 yıllık bütçe önerisinin Kongre’den geçmemesi sonrası hükümetin kapanmasını önlemek için hazırlanan geçici bütçe tasarısı Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanarak imza için Başkan Biden’a gönderildi.

175'E KARŞI 254 OYLA ONAYLANDI

ABD’deki bütçe çıkmazında Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek ve hükümetin 3 Aralık’a kadar finanse edilmesini sağlamak için geçici bütçe tasarısı 35’e karşı 65 oyla onaylamıştı. Senato’nun onayının ardından Temsilciler Meclisi’ne gönderilen tasarı 175'e karşı 254 oyla onaylandı.

Senato Lideri Chuck Schumer, geçici yasa tasarısının hükümeti finanse etmenin yanı sıra Afgan mültecilerin yeniden yerleştirilmesine de yardımcı olacağını, yaz boyunca fırtınalar ve orman yangınlarından etkilenen ABD halkı için afet yardımı sağlanmasına olanak tanıyacağını aktardı.

HAZİNE BAKANI YELLEN'DEN UYARI

Kongre’nin borç limitini yükseltmediği veya askıya almadığı takdirde ABD'nin devasa borçlarını ödemek için büyük ihtimalle 18 Ekim'e kadar parasının tükeneceği konusunda uyarıda bulunan Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin sonuçlarının ağır olacağına dikkat çekti.

GEÇİCİ OLARAK FAALİYETLER DURUYOR

Kongre, 1 Ekim'de başlayan ve 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamaması durumunda geçici bütçelerle mali yılı devam ettirmesi gerekiyor. Geçici bütçelerinde onaylanmaması halinde ise harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, “hayati” personel kategorisinde yer alan istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan sağlık personeli, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor fakat kapanma dönemlerinde maaşlarını genellikle Kongre’den yeni bir bütçe geçene kadar alamıyorlar.

ABD'DE HÜKÜMET 1976'DAN BU YANA 21 KEZ KAPANDI

Ülke ekonomisine zarar veren kapanma durumu 1976'dan bu yana 21 kez yaşanırken, en son ve en uzun kapanma 2018-2019 yıllarında 34 günle eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşandı.

Kaynak: İHA

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