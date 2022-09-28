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ABD'de Ian Kasırgası alarmı! Milyonlarca insana tahliye emri: Otoyollarda trafik felç oldu, uçak biletleri yok sattı

28.09.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ian Kasırgası alarmı verildi. Kasırganın etkili olması beklenen Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi. Otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı. Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi.

ABD'de Ian Kasırgası alarmı! Milyonlarca insana tahliye emri: Otoyollarda trafik felç oldu, uçak biletleri yok sattı

ABD'de Ian Kasırgası nedeniyle milyonlarca kişiye tahliye emri verildi. Karar sonrası Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan insanlar yollara düştü. Otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

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MİLYONLARCA İNSANA TAHLİYE EMRİ

Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

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200 KM HIZA ULAŞACAK

Meksika Körfezi'nde yaklaşık 800 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olan ve saatte 200 kilometreye yakın hızla ABD anakarasına ulaşması beklenen kasırga öncesi bölge halkı son hazırlıklarını tamamladı.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerinin uyarısı üzerine Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğunun boşaldığı görüldü.

2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor&quot;2906 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu insanlığı uyardı! “Tarihin en kötü kasırgası geliyor"

Ev ve iş yerlerini şiddetli rüzgar ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere, pil, jeneratör ile keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi.

Bazı mağaza sahipleri, iç bölümdeki ürünlerinin üzerlerini bile brandalarla örterken bazı bölge sakinleri kapı önlerini kum torbalarıyla destekledi.

'KUZEYE GİTMEYİN' UYARISI

FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

Ulusal Kasırga Merkezinin yaptığı bilgilendirmede ise Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığı, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı.

Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi.

FEMA yetkilileri, kasırganın etkisini asgari seviyede tutabilmek adına, bölge halkına yardım için tüm sosyal medya hesaplarından bilgilendirme hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Fırtına abd
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