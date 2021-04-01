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ABD’de iki haftada üçüncü saldırı: Biri çocuk en az 4 ölü

01.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de son iki haftada üçüncü kez silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Kaliforniya'nın Orange şehrinde bir iş merkezinde ateş açan silahlı saldırgan, biri çocuk dört kişinin ölümüne yol açtı.

ABD’de iki haftada üçüncü saldırı: Biri çocuk en az 4 ölü

ABD’de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Son iki haftada üçüncü kez saldırı dehşeti yaşandı. Saldırının merkezi bu kez Kalifornia eyaletine bağlı Orange şehri oldu.

Şehirde yerel saatle 17.30 sıralarında bir iş merkezinde silah sesleri duyulduğu belirtildi. Polise haber verilen olayda bir saldırganın silahla ateş açtığı öğrenildi. Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

İki kişinin yaralandığı olayda, polis ekipleri ve saldırgan arasında sıcak çatışma yaşanırken, adı açıklanmayan saldırganın da yaralılar arasında olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayın gerçekleşme sebebine ilişkin soruşturması sürüyor.

ABD’nin Atlanta kentinde 16 Mart’ta masaj ve spa merkezlerini sırayla basan bir saldırgan sekiz kişinin ölümüne yol açmıştı. Kolorado eyaletinde 22 Mart’ta bir başka saldırgan ise bir süpermarketi kana bulamıştı. İçeri girdikten sonra ateş açan saldırgan 10 kişiyi öldürmüştü.

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