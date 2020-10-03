ABD’de işe alınan genç kız, sevinç dansıysa sosyal medyayı salladı

Olay, ABD’nin Georgia eyaletindeki Decatur şehrinde meydana geldi.

Restoran tarafından iş başvurusu kabul edilen Dakara Spence, işe kabul edildiğini öğrendikten sonraki dans ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sosyal medyada ‘Kay kay’ olarak bilinen genç kızın, restoranla yaptığı görüşmeden sonra binadan çıktığı ve park yerine doğru yürüdüğü görüldü. Genç kız daha sonra aniden durarak önce kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için etrafına baktı, daha sonra da dans etmeye başladı.

GENÇ KIZIN GÖRÜNTÜLERİNİ MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Spence isimli kişi ise güvenlik kamerasına yansıyan bu anı sosyal medya hesabından “Az önce bu genç kızı işe aldım. Bu da onun tepkisi oldu” ifadeleriyle paylaştı. Genç kızın videosu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

(İHA)

