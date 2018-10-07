ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.
AA'nın haberine göre, otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı. (AA)
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