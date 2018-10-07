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ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

ABD'nin New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin henüz kimliği açıklanmadı.

ABD'de katliam gibi kaza: 20 ölü!

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı. (AA)

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