HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de koronavirüs vakalarında yeni rekor! 1 milyonu geçti

ABD'de koronavirüs vakalarında yeni rekor! 1 milyonu geçti

04.01.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Omicron varyantı ve buna bağlı olarak yaşanan vaka artışları konuşulurken ABD'de koronavirüs vakalarında yeni bir rekor kırıldı. ABD'de son 24 saatte 1 milyon 83 bin 948 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken bin 693 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de koronavirüs vakalarında yeni rekor! 1 milyonu geçti

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ABD'de, Omicron varyantının etkisiyle birlikte günlük tespit edilen vakalarda yeni bir rekor kırıldı. ABD'de son 24 saatte 1 milyon 83 bin 948 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken bin 693 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARINDA YENİ REKOR

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı. Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

abd1

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin Covid-19’a karşı aşılı olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Yeni varyant paniği! Peş peşe korkutan haberlerYeni varyant paniği! Peş peşe korkutan haberler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

Ülke yavaş yavaş yok oluyor! Bir kilo fasulyeyi 10'a bölerek...

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Günün en acı haberi!

Günün en acı haberi!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.