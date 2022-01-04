ABD'de koronavirüs vakalarında yeni rekor! 1 milyonu geçti

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ABD'de, Omicron varyantının etkisiyle birlikte günlük tespit edilen vakalarda yeni bir rekor kırıldı. ABD'de son 24 saatte 1 milyon 83 bin 948 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken bin 693 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARINDA YENİ REKOR

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı. Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin Covid-19’a karşı aşılı olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

