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ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 21:56 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölen kişi sayısı 3 bin 400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3 bin 300 civarında ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ticari ve devlet destekli uçuşların yakında sona erebileceğini belirterek, ülke dışında bulunup ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlarına "acele etmeleri" çağrısında bulundu.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayımladığı son verilere göre, ABD, ölen kişi sayısı bakımından Kovid-19 salgınının başlangıç noktası Çin'i geçti.

Üniversitenin güncel rakamlarına göre, ABD, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısında 3 bin 416 rakamına ulaşırken Çin'de virüs kaynaklı ölen kişi sayısı aynı dakikalarda 3 bin 309 olarak rapor edildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Çin'de ölenlere ilişkin sayının "açıklanan resmi rakamlar" olduğuna dikkat çekildi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısının dünya genelinde 40 bini, vaka sayısının ise 823 bini aştığı bildirilmişti.

Salgın sebebiyle en fazla ölüm İtalya'da kayda geçerken onu sırasıyla İspanya, ABD ve Çin takip ediyor.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

POMPEO'DAN YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINA 'ACELE EDİN ÇAĞRISI'

Bakan Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığında görevli yaklaşık 50 personelde Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Pompeo, bir personelin de virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında yurt dışı ticari ve tahliye amaçlı devlet destekli uçuşların yakın zamanda durdurulabileceğini vurgulayan Pompeo, ABD'ye dönmek isteyen vatandaşlara elçiliklerle irtibata geçmeleri ve dönüş için acele etmeleri çağrısı yaptı.

(AA)

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ABD koronavirüs

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