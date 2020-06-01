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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 630 artarak 106 bin 241'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 136 artarak 1 milyon 839 bin 119'a ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 106 BİN 241'E YÜKSELDİ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 630 artarak 106 bin 241'e çıktı.

ABD'yi, 514 bin 992 vakayla Brezilya, 414 bin 878 vakayla Rusya ve 286 bin 509 vakayla İspanya izliyor.

Kaynak: AA

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