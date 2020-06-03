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ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1159 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1159 artarak 108 bin 104'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1159 kişi öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 522 artışla 1 milyon 882 bin 148'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 108 BİN 104'E YÜKSELDİ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1159 artarak 108 bin 104'e çıktı.

ABD'yi, 558 bin 237 vakayla Brezilya, 432 bin 277 vakayla Rusya ve 287 bin 12 vakayla İspanya izliyor.

Kaynak: AA

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