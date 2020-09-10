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ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1184 artarak 195 bin 259'a yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 446 artışla 6 milyon 550 bin 984'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1184 artarak 195 bin 259'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 846 bini, yapılan test sayısı 89 milyon 289 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 482 bin 171 vakayla Hindistan, 4 milyon 199 bin 332 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 747 bin 991 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 677 bin 890 vakayla Teksas ve 652 bin 148 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 105 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: AA


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