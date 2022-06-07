ABD'de maymun çiçeği virüsü alarmı! Seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı

CDC’den yapılan açıklamada, seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin 2’ye çıkarıldığı belirtildi.

Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.

Açıklamada, "Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız." uyarısı yer aldı.

CDC’nin salgın hastalıklarına karşı 3 tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. 1. Düzeyde uyarı için “olağan önlemleri uygulayın” denirken, 2. düzeyde “gelişmiş önlemlerin uygulanması”, 3. düzeyde de vatandaşlardan “Zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması” isteniyor.

(AA)

