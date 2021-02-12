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ABD’de milyonlarca sahte N95 maske hastanelere dağıtıldı

12.02.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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ABD’de milyonlarca sahte N95 maske hastanelere dağıtıldı

NBC News’te yer alan habere göre, ABD'de hastaneler ve sağlık çalışanlarına dağıtılan milyonlarca N95 maske sahte çıktı.

ABD'de koronavirüsle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, milyonlarca sahte N95 maske dağıtıldığı bildirildi. NBC'de yer alan habere göre, sadece Washington eyaletinde, yaklaşık 40 hastaneye 1.9 milyon sahte N95 maske dağıtıldı.

Cleveland Klinic Merkezi ve Minnesota'da bir hastane, kasım ayının başından bu yana hastane personeline sahte maske verildiğini açıkladı.

New Jersey Shore Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışan hemşireler de kasımdan beri kendilerine ulaşan maskelerin şekilsiz ve tuhaf kokulu olasından şüphelendiklerini, ardından maskelerin üzerindeki lot numaralarının, şirketin çevrimiçi olarak listelediği sahte numaralarla eşleştiğini gördüklerini söyledi.

Üniversitede hemşire ve sendika başkan yardımcısı olan Daniel Hayes yaptığı açıklamada, "İnsanlar son iki buçuk aydır dehşete düştü. Hayatlarını riske attıklarını düşünüyorlar ve giyecek başka bir koruyucu ekipmanları yok" dedi.

ABD'nin önde gelen N95 üreticisi 3M'ye göre, salgın başladığından beri 10 milyondan fazla sahte ürün ele geçirildi. Şirket, 20 Ocak' yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda en az 6 eyalette 'devlet kurumlarına satılan veya gönderilen' sahte 3M maskelerine el konulduğunu belirtti.

Sahte maskelerin çoğunun koronavirüs partiküllerini filtrelemekte başarısız olduğu belirtilirken, yeni yapılan testler sahte kişisel koruyucu ekipmanlardan bazılarının neredeyse ABD hastanelerinde kullanılan N95 yüz maskeleri kadar etkili olduğunu gösterdi.

Sahte yüz maskelerinin etkinliğini değerlendiren kâr amacı gütmeyen tıbbi teknoloji test grubu ECRI'nin mühendislik direktörü Chris Lavanchy, NBC News'e yaptığı açıklamada, sahte maskelerin gerçeklerinden ayırt edilmesinin düşünüldüğü kadar kolay olmadığını vurguladı. Lavanchy, her iki maskenin de yakın seviyede filtrasyona sahip olduğunu ancak sahte olanların aynı zamanda olması gerekenden daha yüksek solunum direnci gösterdiğini ve bu direncin maskeyi kullanan kişiyi zorlayacağını belirtti.

Lavanchy, "Bu durumu anlamaya çalışırken kafamız karışıyor çünkü durum siyah ve beyazı birbirinden ayırmak kadar kolay değil. Sahte olduğunu bildiğimiz diğer maskelere baktım ve genelde korkunç bir performansları var" diye konuştu.

3M şirketinin sözcüsü Jennifer Ehrlich ise, filtrelemenin yanı sıra N95 maskelerinin kritik bir diğer özelliğinin de yüzde iyi oturmaları olduğunu belirterek sağlık çalışanlarını bu hususa dikkat etmeleri konusunda uyardı.

3 BİN 400'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Sahte yüz maskelerinin dağıtımı ülke çapında hastane çalışanları ve araştırmacılar arasında ciddi endişelere sebep oldu. O zamandan bu yana, ABD'de pandemi şiddetini sürdürürken sağlık çalışanlarına nasıl olup da sahte N95 maskeleri gönderildiğini tespit etmek için birkaç soruşturma başlatıldı.

ABD'de pandemi nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 400'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin aileleri, koruyucu ekipmanlar konusunda endişelerini dile getirdi.

486 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölü ve 28 milyona yakın vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 46 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurulmuş durumda.

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