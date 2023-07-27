ABD’de muhteşem anlar! Balinaların dansı izleyenleri mest etti

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Provincetown kasabası açıklarında dans eden balinalar, Robert Addie’nin cep telefonu kamerasına takıldı. Ailesiyle birlikte balık avlamak için tekneyle açılan Addie’nin çektiği görüntüler, izleyenleri mest etti. Üç balinanın suya atlayıp çıkarak yaptığı senkronize dans gösterisi aileye unutulmaz anlar yaşattı.

Robert Addie, ABD basınına yaptığı açıklamada, hayatı boyunca tekneyle açıldığında binlerce kez balina gördüğünü ancak böyle benzersiz bir ana ilk kez şahit olduğunu söyledi. Addie, "Kambur balinalardan oluşan üçlü senkronize bir bale. Böyle bir şey gören kimseyi tanımıyorum. Çok etkileyici. Bir daha asla göremeyeceğim ama ömür boyu hatırlayacağım muhteşem bir an" dedi.

(İHA)

