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ABD'de nüfus sayımında hata! "19 milyon kişi eksik..."

11.03.2022 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de her 10 yılda gerçekleştirilen ve en son 2020 yılında yapılan nüfus sayımında büyük bir hata olduğu düşünülüyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2020'de ülke genelinde yapılan nüfus sayımında çoğu siyahi, Latin ve yerli toplumlarından 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmininde bulundu.

ABD'de nüfus sayımında hata! "19 milyon kişi eksik..."

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 nüfus sayımı sonrası anket ve demografik analizlere göre, ülke nüfusundan 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığının düşünüldüğü kaydedildi. Açıklamada, söz konusu sayımda beyaz ve Asya kökenli nüfusun fazla sayıldığına işaret edilirken siyahi, Latin ve yerli kesimin ise sayımda yeterince temsil edilmediği bildirildi.

"MUAZZAM ENGELLERE RAĞMEN..."

Büro direktörü Robert L. Santos, sayımda yaşanan eksikliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de benzeri görülmemiş zorluklardan kaynaklandığına dikkati çekerek muazzam engellere rağmen elde ettikleri tutarlı sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

ABD'DE NÜFUS SAYIMI HER 10 YILDA BİR YAPILIYOR

Nisan 2020'de yapılan genel nüfus sayımı, Kovid-19 salgınından dolayı yaklaşık iki ay uzatılmış, daha sonra derlenen verilerde 2010'a kıyasla ABD nüfusunun yüzde 5 artarak 323,2 milyona ulaştığı açıklanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir genel nüfus sayımı yapılıyor. (AA)

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