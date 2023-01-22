ABD'de 'parlak ateş topu' gökyüzünü aydınlattı! 'Sonik patlama' duyduğunu söyleyenler oldu... Güvenlik kamerasına yakalandı

Reuters'ın aktardığına göre, söz konusu meteor, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa şehrinde gökyüzünü aydınlattı. "Parlak ateş topu" geçtiğimiz cumartesi sabahı erken saatlerde bir güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, meteorun geçerken bahsedildiği gibi gökyüzü aydınlattığı, sonra bu aydınlığın kaybolduğu görüldü.

NEREYE DÜŞTÜĞÜ BİR YANA, DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ BİLE HENÜZ BİLİNMİYOR

Öte yandan, bazı yerleşim sakinlerinin sonik patlama duydukları bildirildi.

Meteorun nereye düştüğü veya düşüp düşmediği konusunda ise henüz bir bilgi yok.



