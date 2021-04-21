ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü

Yerel medyadaki haberlere göre, Pasquotank bölgesindeki Elizabeth şehrinde polis "arama emri" üzerine sabah bir eve gitti.

ARACIYLA UZAKLAŞMAK İSTERKEN VURULDU

Aile üyelerine ve görgü tanıklarının beyanına göre, bu sırada 40 yaşındaki siyahi Andrew Brown, aracıyla uzaklaşmak isterken polis tarafından 6 ya da 8 el ateş edilerek öldürüldü.

Ailesi, 10 çocuk babası Brown'ın üzerinde silah bulunmadığını ve kimseye zarar vermediğini belirtti.

OLAY HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde toplanan öfkeli kalabalık, bunun polis şiddeti olduğunu, Brown'ın sırtından vurulduğunu öne sürdü, polisten olayın detayını ve vücut kamerası görüntülerini yayımlanmasını istedi.

Kuzey Carolina Eyaleti Soruşturma Bürosu'nun olay hakkında inceleme başlattığı, sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin olası protesto ve isyana karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi. (AA)

