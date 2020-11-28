HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de polis şiddeti! Şok tabancasıyla gözaltına alındı

ABD'de polis şiddeti! Şok tabancasıyla gözaltına alındı

28.11.2020 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürülen siyahi Zekee Rayford evinin kapısının önünde polisler tarafından şok tabancasıyla gözaltına alındı.

Amerika'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkede Mayıs ayında polis tarafından gözaltı sırasında öldürülen George Floyd vakasına benzer olay Teksas eyaletinde yaşandı.Polis raporlarına göre,18 yaşındaki Zekee Rayford'un Texas eyaletinin Schertz şehrinde Kasım ayının başlarında,kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü. Rayford'un polis memuru Frank Chavarria ve Meghan Fennesy’nin sinyal verdiği anda, sağ çekmeyi reddettiği belirtilen Rayford’un bunun yerine eve gittiği ve kapısının önünde gözaltına alındığı ifade edildi.

OLAY ANI EVİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rayford’un babasına seslenerek kapıya doğru koştuğu görüldü. Daha sonra Rayford arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldığı görüldü. Rayford’un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar an be an evin güvenlik kamerasına yanısdı.

ŞİDDET UYGULAYAN POLİSLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu videonun polisin eylemleriyle ilgili tepkiye neden olurken, Schertz Belediye Başkanı Ralph Gutierrez'in 'endişeleri tamamen anladığını' söylediği belirtildi. Soruşturma devam ederken olaya dahil olan 3 polis memurununun geçici olarak başka bölümde görevlendirildiği ifade edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklamasıAlmanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Polis okulu başvurusu puanı kaç?Polis okulu başvurusu puanı kaç?

En Çok Okunan Haberler

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

İlginç hırsızlık: Ne çaldıklarını tahmin bile edemezsiniz

İlginç hırsızlık: Ne çaldıklarını tahmin bile edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşı ruhsatı Aralık ortasında çıkar

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çinli akademisyenlerden koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk Hindistan'da ortaya çıktı

Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk orada ortaya çıktı

Trabzon'da yaylada alarm! Komandolar operasyonları sıklaştırdı

Trabzon'da yaylada alarm! Komandolar operasyonları sıklaştırdı

Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu yanarak can verdi

Eşine sinirlenip evi yaktı! Çocuğu yanarak can verdi

Rusya'da asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı

Korkunç! Bir anda alev alev yandı

Çakmakla antifrizi test etmek istedi, alevler içinde kaldı

Çakmakla antifrizi test etmek istedi, alevler içinde kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.