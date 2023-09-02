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ABD'de polis skandalı! 'Araçtan in' uyarısını dinlemeyen 2 çocuk annesi hamile kadını...

02.09.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ohio eyaletinde skandal bir olay meydana geldi. Polis Afrika kökenli hamile bir kadına 'araçtan in' uyarısı yaptı. Uyarıya uymayan hamile kadını polis silahla vurarak öldürdü. Olay anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. İşte o dehşet anları!

ABD'de polis skandalı! 'Araçtan in' uyarısını dinlemeyen 2 çocuk annesi hamile kadını...

24 Ağustos'ta ABD'nin Ohio eyaletinde polis, Afrika kökenli hamile bir kadına 'araçtan in' uyarısında bulundu. Uyarıya uymayan hamile kadına silahla ateş açan polis kadının ölümüne yol açtı.

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2 ÇOCUK ANNESİ HAMİLE KADIN VE KARNINDAKİ BEBEĞİ KURTARILAMADI...

ABD’de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos’ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan Ta'Kiya Young’un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.

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Polislerin defalarca araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi.

Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu. Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

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6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının Kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi. (İHA)

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