HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

20.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler, Arkansas eyaletinde yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD’de silahlı saldırı: En az 10 yaralı

ABD’nin Arkansas eyaletinde silah sesleri yankılandı. Arkansas Eyalet Polisi (ASP) Sözcüsü Bill Sadler yaptığı açıklamada, eyalette yer alan Dumas kasabasında düzenlenen bir otomobil gösterisi yakınlarında bir silahlı saldırı düzenlendiğini kaydetti.

EN AZ 10 YARALI

Saldırı sonucu en az 10 kişinin yaralandığını duyuran Sadler, "ASP’ye verilen ön bilgiler, açılan ateş sonucu 10 kadar kişinin yaralandığı yönünde" ifadelerini kullandı.

ASP, otomobil gösterisinin düzenlendiği işletmenin adına yönelik ve olaya ilişkin herhangi bir şüphelinin tespit edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklamada bulunmadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belarus ile demir yolu bağlantısını kopardılarBelarus ile demir yolu bağlantısını kopardılar
Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı! Bulunan kemikler Yunus Dönertaş’a ait çıktı!
Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi Görüntüler sonrası uzman çavuş Ali Akdağlı görevine iade edildi
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Bu da mı olacaktı? Ronaldo'nun yeni takımı hayranlarını çıldırttı...

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Rusya'dan net ifade: Operasyonu bitirecek şartı açıkladılar

Akılalmaz olay! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedi, silahıyla dehşet saçtı

Akılalmaz olay! "Bisikletle buradan geçemezsin" dedi, silahıyla dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.