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ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek ziyareti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2019 05:51 | Son Güncelleme

Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri, ABD kongresine giderek İsrail açıklamaları sebebiyle lince maruz kalan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'a destek ziyaretinde bulundu.

ABD'de Siyonizm karşıtı Yahudilerden Ilhan Omar'a destek ziyareti

"Neturei Karta" adlı siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudi cemaati lideri Haham Dovid Feldmen, Omar'a yaptıkları destek ziyaretine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Feldman, dini için canını vermeye hazır bir Yahudi olduğunu fakat Siyonizm ve Yahudiliği ayrı gördüğünü vurgulayarak, Omar'ın İsrail'e ilişkin açıklamalarını "tüm kalpleri ile" desteklediklerini belirtti.

Arap ve Müslüman komşularıyla dostluk ve dayanışma içinde olduklarını kaydeden Feldman, şunları söyledi:

"Filistin'in işgalini dile getirdiği için birini antisemitist olmakla suçlamak kabul edilemez bir şey. Ayrıca bunun Yahudiler adına yapılması biz Yahudilere zarar veriyor. Bizler New York'ta oldukça büyük bir mahalleye sahibiz ama orada dalgalanan tek bir İsrail bayrağı bulamazsınız. Omar'a yapılan trajedi ve hukuksuzluktur. Omar'ı, uzun zaman önce konuşulması ve söylenmesi gerekilen şeyleri söylediği için başkalarına ibret olsun diye cezalandırmaya çalışıyorlar. Omar doğruları söylüyor ve bu yüzden buradayız. Ona desteğimizi göstermek için geldik."

Omar'ın ofisine giren Yahudi grubun temsilcileri, desteklerini bildirdi. Grup, Omar'ın ofisi önünde bir müddet bekledikten sonra Kongre binasından ayrıldı.

OMAR'DAN İKİNCİ İSRAİL AÇIKLAMASI

Geçen haftalarda, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamaları sebebiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın sert tepkilerine hedef oldu.

Omar, yeni bir açıklamasında, ABD'nin İsrail'e olan sadakatini güçlendirmeye çalışan siyasal bir etkinin olduğunu dile getirmiş, Washington'daki siyasete etki eden Amerikan şirketlerini eleştirebilirken, İsrail lobisi hakkında konuşmaması konusunda baskı yapıldığını vurgulamıştı.

Ilhan Omar, "Ben bana oy veren Amerikan halkını temsil ediyorum, İsrail'i değil. Yabancı bir ülkeye sadakat göstermemem beni antisemitist yapmaz." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD siyonizm Yahudi İlhan Omar

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