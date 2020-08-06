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ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:53 | Son Güncelleme

ABD'de seçim kahini olarak nitelendirilen profesör Lichtman, kasım ayında yapılacak seçimi Demokrat aday Biden'ın kazanacağını söyledi. Lichtman, 2016 seçimlerini Trump'ın kazanacağını söyleyen az sayıda insandan biriydi.

ABD'de son 9 seçimi bilen profesör: Biden, Trump'ı yenecek

Amerika Birleşik Devletleri kasım ayında başkanlık seçimi düzenlenecek.

Milyonlarca Amerikalı ülkeyi dört yıl yönetecek başkan için oy kullanacak. İki parti arasında geçecek olan seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ABD Başkanı Donald Trump olacak.

Demokratların adayı ise bir önceki başkan ABD'nin ilk siyahi lideri Barrack Obama'nın yardımcısı Joe Biden.

1984 yılından beri yapılan tüm başkanlık seçimlerini doğru tahmin ettiği belirtilen American University'de profesör olarak görev yapan Allan Lichtman yeni tahminini açıkladı.

Öngörülerini 13 maddelik bir listeye göre yapan Lichtman'a göre Joe Biden, Başkan Donald Trump'ı yenerek 2020'den itibaren Oval Ofis'teki yeni lider olacak.

New York Times'a konuşan Allan Lichtman, 13 kriterde ağırlığın Biden'da olmasına rağmen seçimin zorlu geçeceğini söyledi. Lichtman'a göre Biden yedi kriterde ön plandayken, Trump ise altı.

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