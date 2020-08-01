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ABD'de TikTok yasaklanıyor! Trump duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2020 07:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezle sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

ABD'de TikTok yasaklanıyor! Trump duyurdu

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

(AA)

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