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ABD'de ürküten görüntü! Uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzetildi: Gerçek ise çok farklıydı

30.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta ABD genelinde görülen gökyüzünde asılıymış gibi duran beyaz ışık huzmeleri görenleri korkuttu. Bazıları söz konusu ışıkları uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzetti. Ancak yaşanan olay ne uzaylılardan ne de uzaylıların aracından kaynaklanıyordu. Bunun öğrenince doğaya bir kez daha hayran kalacağınız bir açıklaması vardı.

ABD'de ürküten görüntü! Uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzetildi: Gerçek ise çok farklıydı

Doğada şaşırtan birçok olay meydana geliyor. Belki de çoğumuz, bunların büyük bir kısmına henüz çıplak gözle tanık olamadık bile. Geçen hafta ise ABD genelinde çarpıcı ve bir o kadar da ürkütücü görüntüler yakalandı. Görüntülerde gökyüzünde asılıymış gibi duran beyaz ışık huzmeleri vardı. bazıları bunları uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara dahi benzetti. Ancak gerçek çok farklıydı.

"GÖKYÜZÜNDE ASILI BEYAZ IŞIK HUZMELERİ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Geçen hafta ABD genelinde çarpıcı ışık sütunları görüldü. Gökyüzünde asılı beyaz ışık huzmeleri şeklinde görülen sütunlar oldukça dikkat çekti.

Ancak bu sütunlar ne uzaylılardan ne de uzaylıların aracından kaynaklanıyordu. Bunlar atmosferik bir optik fenomen olan ışık sütunları idi.

ışık sütunları

Bazı eyaletlerdeki sakinler, bazılarının uzaylıların uzay aracından gelen ışınlara benzettiği, ışık sütunları olarak bilinen atmosferik fenomeni gördüklerinde hayran kaldı.

Işık sütunlarının çoğu, geçen hafta ülkenin büyük bir bölümünü kasıp kavuran soğuklarda gözlemlendi.

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Tanıklar, sütunların geçmiş yıllara göre daha parlak ve daha uzun göründüğünü söylerken, bunun aşırı soğuktan kaynaklanabileceği kaydedildi.

IŞIK SÜTUNLARI NEDİR?

Işık sütunları, buz parçacıklarından yansımaların oluşturduğu büyülü, az bilinen ve nadir karşılaşılan bir doğa olayı olarak tanımlanıyor. Beyniniz sütunların orada olduğunu düşünse de, aslında tüm bunlar optik bir yanılsama. Işık sütunlarının oluşması için ise özel koşullar gerekli.

Güçlü ışık kaynakları özellikle soğuk havalarda gökyüzüne doğru sütun şeklinde yansımalar ortaya çıkarabilir.

Işık sütunları genellikle daha soğuk iklimlerde, sonbahar ve kış aylarında sıcaklıkların atmosferde buz oluşması için yeterince düşük olduğu durumlarda görülüyor.

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