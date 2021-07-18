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ABD’deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı

18.07.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

ABD’deki Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı

ABD’nin Michigan eyaletinden yer alan ve St. Ignace ve Mackinaw şehirlerini birbirine bağlayan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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"ACİL BİR OLAY" NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILDIĞI BELİRTİLDİ

Yetkililer, Mackinac Köprüsü’nün acil bir olay nedeniyle tüm trafiğe kapatıldığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. Michigan eyalet polisi tarafından köprünün trafiğe kapatıldığı doğrulanırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, köprünün aktif bir bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı iddia edilirken, güvenlik güçlerinin köprünün üstünde ve çevresinde arama yaptığı öne sürüldü. (İHA)

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