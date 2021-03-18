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ABD'deki masaj salonu saldırganı: Seks bağımlısıyım!

18.03.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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ABD'deki masaj salonu saldırganı: Seks bağımlısıyım!

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılardan sorumlu tutulan Robert Aaron Long'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Long polise verdiği ifadesinde "seks bağımlısıyım" dedi ve kurbanların kendisi kışkırttığını öne sürdü.

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta kentinde yaşanan saldırının yankıları sürüyor.

Kentin kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde Asya kökenlilere ait masaj salonuna düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulan Robert Aaron Long'un ilk ifadesi ortaya çıktı.

Long polise verdiği ifadesinde "seks bağımlısıyım" dedi ve saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini iddia etti.

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21 yaşındaki Long aynı ifadesinde masaj salonunda çalışan kurbanların kendisi kışkırttığını öne sürdü.

Soruşturma hakkında konuşan Şerif Jay Baker ise "Long oldukça kötü bir gün geçiriyordu" ifadelerini kullandı.

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HAYATINI KAYBEDENLERDEN 6'SI ASYA KÖKENLİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, 6 Asya kökenli kadın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Long saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini iddia etse de ABD'de gündem ırkçılık tartışmaları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

OLIVIA MUNN'DAN TRUMP'A TEPKİ

ABD'li oyuncu Olivia Munn saldırıda Asya kökenli kadınların hedef alınmasını en sert dille eleştiren isimlerden biri oldu.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 40 yaşındaki oyuncu, bu tarz saldırılardaki artışta eski ABD Başkanı söylemlerinin etkili olduğunu öne sürdü.

Munn, Trump'ın pandemiyi "Çin virüsü" ve "Kungfu Virüs" şeklinde adlandırmasının ABD toplumunda yaşayan Asya kökenlilere yönelik saldırılarda artış yaşanmasında etkilili olduğunu sözlerine ekledi.

Munn ayrıca Şerif Jay Baker'ın açıklamalarını da "Artık beyaz teröristlerin insanlaştırılmasından ve canice eylemlerini mazur görülmesinden bıktım" sözler ile eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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