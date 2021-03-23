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  4. ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

23.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen ve 10 kişinin ölümüne neden olan saldırganın 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğu belirlendi.

ABD'deki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırganın kimliği açıklandı

Boulder Polis Şefi Maris Herold, düzenlediği basın toplantısında, olay yerine gelen polislerin saldırgana müdahale ettiğini, yaralanan ve hastaneye kaldırılan saldırganın durumunun stabil olduğunu söyledi.

Saldırganın 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa olduğunu belirten Herold, biri polis 10 kişinin ölümüne neden olan saldırganın birinci derecede cinayetle suçlandığını ve yakında Boulder County hapishanesine sevk edileceğini ifade etti.

Herold, şüpheliyle konuşulduğunu ancak soruşturma sürdüğü için bu noktada saldırının motifi hakkında bilgi veremeyeceklerini söyledi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri de açıklandı. Kurbanların 20 ile 65 yaşları arasında olduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)

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