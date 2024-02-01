ABD'den beklenen hamle geldi! İran hedef alındı: 3 İHA düşürüldü! İran'ın adımı ne olacak?

Orta Doğu cadı kazanına döndü. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde yükselen tansiyon ABD'nin İran İHA'larını hedef almasıyla birlikte tavan yaptı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklama geldi.

"İRAN'A AİT 3 İHA DÜŞÜRÜLDÜ"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilerin Aden Körfezi’ne doğru yerel saatle 20.30 sıralarında gemisavar balistik füze ateşlediği bildirildi. Füzenin USS Carney (DDG 64) savaş gemisi tarafından düşürüldüğü aktarıldı. USS Carney gemisinin ayrıca saat 21.10’da civardaki İran’a ait 3 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

HUSİLERİN İHA İSTASYONU VE 10 İHA'SI VURULDU

CENTCOM’dan ilerleyen saatlerde yapılan farklı bir açıklamada ise, ABD güçlerinin İran destekli Husilerin İHA yer kontrol istasyonuna ve 10 tek yönlü İHA’sına yerel saatle 01.30’da saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. İHA’ların bölgedeki ticari gemilere ve ABD donanması gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğu, saldırının meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

HUSİLER ABD GEMİSİNİ HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADI

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri’nin ABD’ye ait olduğunu ifade ettiği ‘KOI’ adlı ticari gemiye operasyon düzenlediğini belirtti. Saree, “Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin limanlarına gitmekte olan bir Amerikan ticaret gemisi olan ‘KOI’yi hedef alan ve gemiyi doğrudan vuran birkaç deniz füzesi ile özel bir askeri operasyon gerçekleştirdi” denildi. CENTCOM, bu saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

(İHA-DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





