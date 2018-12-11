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ABD'den biri bakan 3 Kuzey Koreli yetkiliye yaptırım kararı!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.12.2018 01:45 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesi ile aralarında Devlet Güvenlik Bakanı'nın da bulunduğu 3 üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı

ABD'den biri bakan 3 Kuzey Koreli yetkiliye yaptırım kararı!

Hazineden yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Hazine, rejimin gaddar devlet sponsorlu sansür faaliyetlerini ve insan hakları ihlal ve suistimallerini uygulayan bakanlıkların üst düze Kuzey Koreli yetkililerine yaptırım uyguluyor.

Bu yaptırımlar ABD'nin ifade özgürlüğüne verdiği desteği ve yerel sansür ile insan hakları ihlallerine karşıtlığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDILAR

Açıklamada, Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Jong Kyong Thaek, Kore İşçi Partisi Teşkilat ve İdare Departmanı Direktörü Choe Ryong Hae, ve partinin Propaganda ve Ajitasyon Departmanı Direktörü Pak Kwang Ho'nun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri ve sansür faaliyetlerini anlatan ve bugün yayımlanan "Kuzey Kore'de Ciddi İnsan Hakları İhlalleri ve Sansür" başlıklı raporuna bağlı olarak geldiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore yaptırım

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