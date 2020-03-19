HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Dalgalar halinde 18 aydan fazla sürecek

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Dalgalar halinde 18 aydan fazla sürecek

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 02:26 | Son Güncelleme

ABD’de açığa çıkan federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele planında, pandeminin birçok dalga halinde 18 ay veya daha fazla sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Dalgalar halinde 18 aydan fazla sürecek

New York Times’ta yer alan haberde, 13 Mart 2020 tarihli 100 sayfalık “ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahale Planı” başlıklı çalışmanın detayları paylaşıldı.

“Yalnızca Resmi Kullanım İçin/Genel Dağıtım İçin Değildir” uyarılı planda, ABD’de Kovid-19 salgınının 18 ay veya daha uzun süreceği ve ülkenin sağlık sistemini zorlayacak şekilde kıtlıklarla sonuçlanacak "birden fazla dalga" halinde olacağı uyarısı yer aldı.

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal düzeyde acil durum ilan ettiği günün tarihini taşıyan çalışmada, virüse karşı müdahale için resmi kurumların harekete geçirilerek özel sektörün de Başkanlık yetkileri çerçevesinde mobilize edilebileceği kaydedildi.

TRUMP SAVAŞ DÖNEMİ YASASINI DEVREYE SOKABİLİR

Planda Trump’ın, Amerikan endüstrisinde vantilatör, solunum cihazı, koruyucu giysi gibi kritik sağlık ekipman üretimini hızlandırmayı zorlamak için olağanüstü bir adım atma yetkisi veren, Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokabileceği ifade edildi.

Bu süreçte kritik altyapı ve iletişim kanalları da dahil eyalet ve yerel yönetimlerin baskı altında kalacağı ve potansiyel olarak daha az güvenilir olacağı belirtilen planda, ''Bu baskılar, güncellenmiş mesajlar almayı ve ilgili bölgelere yönelik doğrudan koordine etme zorluklarını da artırabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu planda, Kovid-19'un yayılımını ve şiddetini tahmin ve karakterize etmenin zor olacağına işaret edilerek zamanla hükümet, özel sektör ve bireysel tüketiciler için önemli eksikliklerin baş göstereceği uyarısında bulunuldu. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldüHafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldü
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
“ABD Hükümeti Kovid-19 Müdahele Planı” New York Times yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Ankara'daki kritik koronavirüs toplantısı sona erdi! Erdoğan ulusa seslendi

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Karantinadaki hasta kaçtı, polis alarma geçti

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu: Koronavirüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Diğer Haberler
İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Dünya koronavirüsle boğuşuyor! İran'dan tedirgin eden açıklama

Dünya koronavirüsle boğuşuyor! İran'dan tedirgin eden açıklama

Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldü

Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldü

Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs (Kovid-19) oturumunda yere yığıldı

Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda yere yığıldı

Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız

'2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız'

Çin'de Vuhan dışında vaka görülmemiş olmasını havai fişeklerle kutladılar

Çin'de vaka sayısının azalmasını havai fişeklerle kutladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.