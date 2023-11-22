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ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması: ‘Desteklemiyoruz!’

22.11.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Gazze’de süren savaşta başından beri İsrail’in yanında yer alan ABD’den dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD, İsrail'in Gazze'nin güneyine yönelik operasyonlarını desteklemeyeceğini duyurdu. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Husilere yönelik "potansiyel terörist tanımlamasını gözden geçirmeye" başladıklarını da ifade etti. İşte detaylar…

ABD’den dikkat çeken İsrail açıklaması: ‘Desteklemiyoruz!’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin güneyine taşımayı düşündüğünü ve ABD'nin bu operasyonları desteklemediğini bildirdi.

Kirby, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğuna yönelik haberlere ilişkin sorulan soruya Kirby, "Bu konuda herhangi bir spesifik bilgiye sahip değilim." yanıtını verdi.

Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine de değinen Kirby, oradaki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerindeki artışın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Kirby, önlerindeki ilk görevin esirlerin serbest bırakılması olduğunu ve bu konuda çok sıkı çalıştıklarını kaydetti.

Esir takası konusunda da bir anlaşmaya varmaya çalıştıklarını dile getiren Kirby, olası bir anlaşmada güvenli geçişlerin saatler hatta günler alabileceğini söyledi.

İsrail'in güvenli bölgeleri hedef aldığına ilişkin soruyu Kirby, "(İsrail hükümeti) Operasyonlarını güneye taşımayı düşünüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu tarz operasyonları desteklemiyoruz." diye yanıtladı.

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Kirby, taraflar arası yapılacak olası esir anlaşması için İsrail savaş kabinesi ve Hamas tarafından bazı onayların alınması gerektiğini aktardı.

Bölgeye günde 500 yardım tırı geçişinin "barış zamanında bir standart" olmasına karşın güncel durumda bu sayıya ulaşmanın zor olduğunu belirten Kirby, hedeflerinin günlük 150 yardım tırı olduğuna ancak buna henüz erişemediklerine dikkati çekti.

KİRBY'DEN İRAN VE HUSİ YORUMU

Edindikleri bilgiye göre, İran'ın Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya balistik füze temin etmeyi düşündüğünü belirten Kirby, bu desteğin karşılığında ise Rusya'nın Tahran'a füze elektroniği ve hava savunması da dahil "benzeri görülmemiş bir savunma işbirliği" teklifinde bulunduğunu savundu.

Kirby, bu bilgiye atıfta bulunarak Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in Moskova hükümetinin talimatıyla Hizbullah ya da İran'a hava savunma kabiliyeti sağlamaya hazırlandığını söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu kargo gemisini Kızıldeniz'de ele geçirmesi üzerine ABD'nin Husileri terör örgütü olarak tanıyıp tanımayacağı sorusuna Kirby, bu eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, İran'ın da bu konuda suç ortağı olduğunu kaydetti.

Kirby, Husilere yönelik "potansiyel terörist tanımlamasını gözden geçirmeye" başladıklarını ifade etti.

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