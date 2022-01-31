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  4. ABD'den dikkat çeken Rusya açıklaması! Asker sayısı artıyor

ABD'den dikkat çeken Rusya açıklaması! Asker sayısı artıyor

31.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna-Belarus sınırındaki asker sayısını 30 bine çıkarmayı planladığını söyledi.

ABD'den dikkat çeken Rusya açıklaması! Asker sayısı artıyor

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere toplandı. Rusya, toplantının yapılmasını engelleme girişiminde bulundu ve oylama talep etti.

Çin, Rusya'nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı, konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı. Toplantının yapılabilmesi için gereken 9 oya ulaşılması üzerine Rusya'nın girişimi başarısız oldu.

RUSYA'DAN ABD'YE SUÇLAMA

Rusya'nın BM Daim Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'yi "megafon diplomasisi" yapmakla suçladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi.

"Rusya'nın bugünkü saldırganlığı sadece Ukrayna'yı değil aynı zamanda Avrupa'yı ve uluslararası düzeni tehdit ediyor." diyen Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'nın sınırlarına 100 binden fazla asker konuşlandırdığını ve bunun Avrupa'da son yıllardaki en büyük askeri yığınak olduğunu belirtti.

"ENDİŞELERİ MÜZAKERE MASASINDA ELE ALMA FIRSATI SUNUYORUZ"

Thomas Greenfield, "Rusya, ayrıca Belarus'a 5 bin asker, kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryaları sevk etti. Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki asker sayısını şubat başı gibi 30 binin üzerine çıkarmayı planladığına dair kanıtlar görüyoruz." dedi.

Bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını zorla yeniden çizemeyeceğine dikkati çeken Thomas Greenfield, Rusya'ya Ukrayna'da çatışma yerine diplomasiyi seçme çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda sonuçlarının "korkunç" olacağı uyarısı yapan Thomas Greenfield, "Bu durum, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik endişeleriyle ilgiliyse onlara bu endişeleri müzakere masasında ele alma fırsatı sunuyoruz." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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