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ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 06:41 | Son Güncelleme

ABD, İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.

ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

ABD, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararının ardından, Filistinlilerin korunmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) adımına karşı çıktı.

BM Güvenlik Konseyi'nin iki geçici üyesi Kuveyt ve Endonezya, konseyden İsrail'in (TIPH) tek taraflı kararından endişe duyulduğunu belirten ve Filistinlilerin korunması çağrısı yapan ortak bir açıklama yayımlamasını istedi.

ABD ise İsrail'e El Halil'de Filistinlilerin korunması çağrısı yapan BM Güvenlik Konseyi açıklamasına engel oldu.

ABD'nin itirazı üzerine açıklama kabul edilmedi. BMGK açıklamaları 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul ediliyor.

Taslakta ayrıca İsrail'in Filistin'deki yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor ve iki devletli çözüm çağrısı yineleniyordu.

İsrail, görev süresi geçen ay sona eren El Halil kentindeki TIPH'nin, görev süresini uzatmayacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, "Bize karşı çalışan bir uluslararası gücün varlığına izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek, buna ilişkin raporlar hazırlıyor. (AA)

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ABD israil Filistin

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