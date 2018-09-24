ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'de ev hapsinde olan ABD'li Rahip Brunson ile ilgili açıklamada bulundu. Pompeo, Brunson'un durumu ile ilgili olarak Türk yetkililerle bu hafta konuşmayı beklediklerini açıkladı.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Pastör Andrew Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabileceğini ileri sürmüştü.
Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, Brunson'ın Ekim ayındaki duruşmada serbest bırakılması ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmıştı.
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