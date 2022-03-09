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ABD'den hamle geldi! Pasifik'teki güçlere harbe hazırlığı artırma emri

09.03.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin artan füze faaliyetleri sonrasında ABD, harekete geçti. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanlığı, bölgedeki güçlerine harbe hazırlığı artırma emri verdiklerini açıkladı.

ABD'den hamle geldi! Pasifik'teki güçlere harbe hazırlığı artırma emri

Kuzey Kore, son günlerde füze denemelerine hız vermiş hatta 2018'de kapatılan nükleer test sahasını yeniden açtığına dair uydu görüntüleri yayınlanmıştı. Kuzey Kore'nin bu adımlarına ABD'den yanıt geldi. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanlığı, bölgedeki güçlerine harbe hazırlığı artırma emri verdiklerini açıkladı.

FÜZE DENEMESİ KINANDI

INDO-PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Mart'ta yaptığı füze denemesi kınandı.

HARBE HAZIRLIĞI ARTIRMA EMRİ

Bu testlerin, birçok Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğine ve bölge için tehdit oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış ve güvenliği baltalayan ve bölge ile uluslararası toplumu istikrarsızlaştıran Kuzey Kore'nin füze deneme faaliyetlerindeki önemli artış konusundaki endişemizi açıkça belirtiyoruz. Bunun ışığında, 7 Mart 2022'de ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Sarı Deniz'de İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) toplama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra bölgedeki balistik füze savunma güçlerimizin harbe hazırlık seviyelerinin artırılması emrini verdi. (Güney) Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına olan bağlılığımız tamdır."

Açıklamada, ayrıca ABD'nin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik ciddi ve sürekli bir diplomasi konusundaki taahhüdüne işaret edildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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