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ABD'den İdlib açıklaması: Kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'deki durum çok tehlikeli. Kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var. Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri yok" dedi.

ABD'den İdlib açıklaması: Kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var

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