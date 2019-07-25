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ABD'den İran'a karşı donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2019 01:37 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini açıkladı.

ABD'den İran'a karşı donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD Savunma Bakanlığı adaylığı dün Senatoda onaylanan Esper, bugün bakanlıkta medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD BAYRAKLI GEMİLERE EŞLİK EDECEKLER

İran'ın son zamanlarda Hürmüz Boğazı'nda bazı ülkelere ait gemileri alıkoymasına yönelik soru üzerine Esper, İran'ın bu tür hareketlerinin engellenmesi için Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini belirtti.

Esper, "İngilizler kendi gemilerine eşlik ediyor. Biz de risk değerlendirmesine göre kendi gemilerimize eşlik edeceğiz. Diğer ülkelerin de kendi gemilerini koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun her gemiye bir savaş gemisi tahsis edileceği anlamına gelmediğini kaydeden Esper, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin diğer ticari gemilere eşlik etmesinin İran için caydırıcı olacağını savundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD donanma İRAN

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