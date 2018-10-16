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ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 20:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırım rejimini yeniden yürürlüğe sokması sonrası, bu kez İran’daki 20 şirket ve bankaya, Devrim Muhafızları'nı destekledikleri gerekçesiyle yaptırım kararı açıklandı.

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam yaptırımlarla kafa tutuyor dünya ya bu yaptırımlar genellikle müslüman ülkelere uygulanıyor neden acaba !!!
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