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ABD'den Pfizer aşısı için tarih!

25.11.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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ABD'den Pfizer aşısı için tarih!

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 10 Aralık'tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi.

Azar, “Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık’tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya’daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca’dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var” ifadelerini kullandı.

RESMİ BAŞVURU YAPILMIŞTI

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, bugün yayınlanan bir videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür. "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti. Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık."

ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.

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