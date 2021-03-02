Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yaptırım!

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksei Navalny'nin zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD yetkilileri, düzenledikleri basına kapalı toplantıda, ABD istihbaratının, Rusya’nın Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı subayların, Navalny’nin zehirlenmesinde doğrudan rol aldığını ve muhalif lideri "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlediğini tespit ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalny’nin tutuklanmasına, Rusya’nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.

YAPTIRIM UYGULANACAK

ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD’nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.

"Rusya’nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını" kınadığını belirten yetkili, bu isimlerin gün içinde duyurulacağını belirtti.