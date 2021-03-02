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Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yaptırım!

02.03.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yaptırım!

Son dakika haberine göre ABD, Rusya'nın muhalif Alexei Navalny'yi sinir gazı ile öldürmeye teşebbüs ettiği sonucuna vardıktan sonra Rus kişi ve kurumlara yönelik yaptırım açıkladı.

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksei Navalny'nin zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD yetkilileri, düzenledikleri basına kapalı toplantıda, ABD istihbaratının, Rusya’nın Federal Güvenlik Servisine (FSB) bağlı subayların, Navalny’nin zehirlenmesinde doğrudan rol aldığını ve muhalif lideri "Novichok" adlı bir kimyasal madde ile zehirlediğini tespit ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını hatırlatan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalny’nin tutuklanmasına, Rusya’nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.

YAPTIRIM UYGULANACAK

ABD Hazine Bakanlığından bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD’nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.

"Rusya’nın kimyasal madde ile muhalifleri susturmasını" kınadığını belirten yetkili, bu isimlerin gün içinde duyurulacağını belirtti.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığından bir yetkili de biri Rus araştırma enstitüsü ile 13’ü Rus şirket olmak üzere 14 kuruluşa, bazı malların ABD’den ihracatına yasak getireceklerini açıkladı.

Yetkili, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat yasağı listesine eklenecek 13 şirketin 9’unun merkezinin Rusya’da, 3’ünün Almanya’da, birinin de İsviçre’de olduğunu dile getirdi.

Yetkili bunun Rusya’nın kimyasal sanayisini hedef alan bir adım olduğunu kaydetti.

RUSYA'DA NAVALNY KRİZİ

Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Navalny'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Alexei Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalny'nin politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

HAVALİMANI DÖNÜŞÜ TUTUKLANMIŞTI

Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalny'nin derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.


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