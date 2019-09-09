ABD'den Taliban'a tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Taliban'la müzakereleri askıya alma" kararının arkasında olduklarını söyledi.

Amerikan medyasına konuşan Pompeo, Taliban'ın 1 Amerikan askerinin ve 10'dan fazla sivilin ölümüne neden olan son saldırıyı düzenleyerek "sınırı aştığını" savundu.

Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü hiçbir şekilde artıramayacağına dikkati çekerek, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yeniden devamına ilişkin sürecin Taliban'ın bundan sonraki adımlarına bağlı olduğunun altını çizen Pompeo, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Pompeo ayrıca Taliban'la varılan uzlaşmanın maddelerinden birinin, Taliban'ın El Kaide olan bağını tamamen koparması olduğunu ancak örgütün bu vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.