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ABD'den Taliban'a tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü artıramayacağını vurgulayarak, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." dedi.

ABD'den Taliban'a tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Taliban'la müzakereleri askıya alma" kararının arkasında olduklarını söyledi.

Amerikan medyasına konuşan Pompeo, Taliban'ın 1 Amerikan askerinin ve 10'dan fazla sivilin ölümüne neden olan son saldırıyı düzenleyerek "sınırı aştığını" savundu.

Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü hiçbir şekilde artıramayacağına dikkati çekerek, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yeniden devamına ilişkin sürecin Taliban'ın bundan sonraki adımlarına bağlı olduğunun altını çizen Pompeo, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Pompeo ayrıca Taliban'la varılan uzlaşmanın maddelerinden birinin, Taliban'ın El Kaide olan bağını tamamen koparması olduğunu ancak örgütün bu vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. (AA)

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