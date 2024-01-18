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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 00:03 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili olarak "İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz" dedi.

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye'ye F-16 satışını değerlendirdi.

"DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"NET BİR TARİH İFADE EDEMEYECEĞİM"

Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye F-16 abd
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