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ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Batman'da 7 askerin şehit düşmesi sonrası ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Batman'da şehit olan 7 askerle ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

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ABD Türkiye Batman saldırı şehit

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