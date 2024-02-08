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ABD'den uyarı: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur

08.02.2024 22:37 | Son Güncelleme:
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Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söylemişti. ABD'den açıklama geldi. ABD yönetimi, İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri operasyonlarının "bir felaket" olacağı uyarısında bulundu ve böyle bir operasyona destek olmayacağını duyurdu.

ABD'den uyarı: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söylemişti. İsrail'in Refah'a yönelik olası operasyonu ile ilgili ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah’a yönelik planladığı askeri operasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Patel, ABD'nin yerinden edilmiş bir milyondan fazla sivil için "ciddi bir planlama yapılmadan" Refah'a yapılacak bir İsrail askeri operasyonunu desteklemeyeceğini söyledi.

"ASKERİ OPERASYONLAR BİR FELAKET OLUR"

Patel, "1 milyon insanın barındığı bir bölgede plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" ifadelerini kullanarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'de yaptığı son ziyarette İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bunu açıkça ifade ettiğini söyledi.

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Refah'taki 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyine dönemeyecekleri ve güneyde devam eden askeri harekat göz önüne alındığında nereye gidebilecekleri sorusuna Patel, "Bunlar İsraillilerin yanıtlaması gerektiğine inandığımız meşru sorulardır" dedi.

Patel, Refah'ta böyle bir operasyon için ciddi bir planlama yapıldığına dair henüz bir kanıt görmediklerini de açıkladı. Öte yandan Netanyahu dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusuna Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İsrail abd
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