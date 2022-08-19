ABD'den vatandaşlarına uyarı geldi! 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin'

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu. Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi. Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.

GECE VE YALNIZ SEYAHAT YASAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi. Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor. (İHA)

