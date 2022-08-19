HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den vatandaşlarına uyarı geldi! 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin'

ABD'den vatandaşlarına uyarı geldi! 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin'

19.08.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD hükümetinden vatandaşlarına Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısı geldi. Uyarının sebebi olarak güvenlik gerekçeleri gösterildi. Uyarı yapılan eyaletlerde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğü belirtildi.

ABD'den vatandaşlarına uyarı geldi! 'Meksika’nın 6 eyaletine seyahat etmeyin'

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek vatandaşlarına Meksika'nın 6 eyaletine seyahat etmeme uyarısında bulundu. Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas ve Zacatecas eyaletlerinde adam kaçırma ve suç olaylarının sıkça görüldüğünü belirten bakanlık, vatandaşlarına bu eyaletlerden kaçınmalarını söyledi. Bakanlık ayrıca yine suç ve adam kaçırma olaylarının fazla olduğu sebebiyle Baja California, Durango, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Morelos ve Guanajuato eyaletlerine seyahat etmek isteyen vatandaşlara da tekrar düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada sadece Yucatan ve Campeche eyaletlerine seyahat edenlerin normal önlemler almalarının yeterli olacağı belirtilirken, geriye kalan 17 eyalete seyahat edenler için de dikkatli olma uyarısı yapıldı.

GECE VE YALNIZ SEYAHAT YASAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika’da son günlerde cinayet, adam kaçırma, araç hırsızlığı ve soygun gibi suçlarda artış görüldüğü gerekçesiyle, ülkedeki ABD hükümeti çalışanlarının birçok bölgeye seyahat etmelerinin yasaklandığına ya da kısıtlandığına dikkat çekerek bu bölgelerdeki vatandaşlara acil yardım hizmeti sağlama imkanlarının sınırlı olacağını bildirdi. Meksika’daki ABD hükümeti çalışanlarına, riskli görülen bölgelerde yalnız ve gece seyahat etme kısıtlaması getirilirken, çok riskli sayılan bölgelerden ise kara yoluyla geçmelerinin yasaklandığı biliniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"
Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...
Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecekTrafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek
Anahtar Kelimeler:
Meksika abd uyarı vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

Kan donduran cinayette iğrenç iddia! 'Fuhuş yapmaya zorluyordu'

Kan donduran cinayette iğrenç iddia! 'Fuhuş yapmaya zorluyordu'

İlginizi Çekebilir

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.