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ABD'den yeni hamle! İsrail'e destek için Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini gönderiyor

10.10.2023 23:03 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken, ABD'den yeni bir hamle geldi. Washington yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail’in yanında olduklarını belirterek, "Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın” dedi.

ABD'den yeni hamle! İsrail'e destek için Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini gönderiyor

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubu İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e doğru yol alırken, ABD yönetiminin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e ikinci bir uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ikinci geminin gönderilme amacının başka ülkelerin İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara dahil olmasını engellemek olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin 8 Ekim’de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderildiğini duyurmuştu.

BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların patlak vermesinden bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı üçüncü telefon görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Biden, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını “saf kötülük” olarak nitelendirerek, “Bu hayatta, kelimenin tam anlamıyla, saf, katıksız bir kötülüğün dünyada ortaya çıktığı anlar vardır. İsrail halkı bu hafta sonu böyle bir anı yaşadı" dedi.

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İsrail'de binden fazla sivil katledildiğini ifade eden Biden, “Hamas'ın vahşeti ve bu kana susamışlığı DEAŞ’ın saldırılarını akla getiriyor. Ne yazık ki Yahudi halkı için bu yeni değil. Bu saldırı, acı dolu anıları ve binlerce yıldır Yahudi halkına yönelik antisemitizmin ve soykırımın bıraktığı acıları gün yüzüne çıkardı” dedi.

14 ABD'Lİ ÖLDÜ

Hamas'ın düzenlediği saldırılarda en az 14 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Biden, Hamas’ın elinde rehin tutulan ABD vatandaşları olduğunu da belirtti. Biden, "Barışı kutlamak için düzenlenen müzik festivaline katılan gençler katledildi" dedi.

REHİN TUTULAN ABD'LİLER

ABD’nin İsrail’in yanında olduğunu vurgulayan Biden, İsrail ile istihbarat paylaşımı yapılması ve rehinelerin kurtarılmasına yönelik çabalarda destek için uzmanların görevlendirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Biden, yönetiminin dünya çapında rehin tutulan ABD’lilerin güvenliğinden daha yüksek bir önceliği olmadığını vurguladı.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA UYARI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada çıkar sağlamayı düşünenleri uyaran Biden, "Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın. Kalbimiz kırık olabilir ama kararlılığımız belli" dedi.

İSRAİL'E EK ASKERİ YARDIM

Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail’e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.

Biden, İsrail meselesini siyaset üstü bir durum olarak görüyor
İsrail’deki durumun siyaset üstü olduğunu ifade eden Biden, "Bu, dünyamızın güvenliğiyle, ABD’nin güvenliğiyle ilgili" dedi. (İHA)

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