HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Yunanistan'a yeni zırhlı araçlar! Selanik'teki fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

ABD'den Yunanistan'a yeni zırhlı araçlar! Selanik'teki fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

26.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın ABD'den silah ve askeri araç sevkiyatı sürerken, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki Selanik'te çekilen fotoğraf kareleri gündem yarattı. ABD'den alınan 90 yeni M117 zırhlı güvenlik aracı Yunanistan Kara Kuvvetlerince teslim alındı. ABD'nin yolladığı zırhlı araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı biliniyor.

ABD'den Yunanistan'a yeni zırhlı araçlar! Selanik'teki fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne askeri araç yığmaya devam ediyor. Geçen hafta Girit'teki Suda Üssü'nde Yunan bayrağı önünde F-35 sunumu yapan ABD'den yine dikkat çeken bir hamle geldi. Her fırsatta Atina yönetimine desteğini açıktan gösteren ABD yönetimi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Selanik'e yeni zırhlı araçlar gönderdi.

ABD ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp "90 adet daha M1117'nin Selanik'te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü" mesajını paylaştı.

1

TÜRKİYE SINIRINA KONUŞLANIYOR

ABD'nin yolladığı zırhlı araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı biliniyor.

YUNAN BAYRAĞI ÖNÜNDE F-35 POZU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD'nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis geçen hafta Girit Adası'na çıkarma yapmıştı.

2

Kalabalık heyet Suda'daki 115'inci Hava Üssü ile Marathi Deniz Üssü'nü ziyaret edip, Yunanistan ve ABD savaş uçaklarının birlikte havalandığı 'Poseidon'un Öfkesi-22' tatbikatını izlemişti. Dendias, Hardalia, Floros, Bourolias ve Tsounis, Suda'ya getirilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının önünde birçok poz da vermişti.

Yunanistan bir skandala daha imza attı! Türk İHA’ları böyle görüntüledi...Yunanistan bir skandala daha imza attı! Türk İHA’ları böyle görüntüledi...

Dahası Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraflar Amerikan ordusunun NATO hesabı tarafından paylaşılmıştı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen gelişmeyi Rusya duyurdu: İstanbul'daki merkez açıldıBeklenen gelişmeyi Rusya duyurdu: İstanbul'daki merkez açıldı
Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!
Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL

İşsiz kalan şoförün hayatı değişti! Aylık kazancım 30 bin TL

İlginizi Çekebilir

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.