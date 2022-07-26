ABD'den Yunanistan'a yeni zırhlı araçlar! Selanik'teki fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

Yunanistan, Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne askeri araç yığmaya devam ediyor. Geçen hafta Girit'teki Suda Üssü'nde Yunan bayrağı önünde F-35 sunumu yapan ABD'den yine dikkat çeken bir hamle geldi. Her fırsatta Atina yönetimine desteğini açıktan gösteren ABD yönetimi, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Selanik'e yeni zırhlı araçlar gönderdi.

ABD ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp "90 adet daha M1117'nin Selanik'te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü" mesajını paylaştı.

TÜRKİYE SINIRINA KONUŞLANIYOR

ABD'nin yolladığı zırhlı araçların Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı biliniyor.

YUNAN BAYRAĞI ÖNÜNDE F-35 POZU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD'nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis geçen hafta Girit Adası'na çıkarma yapmıştı.

Kalabalık heyet Suda'daki 115'inci Hava Üssü ile Marathi Deniz Üssü'nü ziyaret edip, Yunanistan ve ABD savaş uçaklarının birlikte havalandığı 'Poseidon'un Öfkesi-22' tatbikatını izlemişti. Dendias, Hardalia, Floros, Bourolias ve Tsounis, Suda'ya getirilen Amerikan F-35 savaş uçaklarının önünde birçok poz da vermişti.

Dahası Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraflar Amerikan ordusunun NATO hesabı tarafından paylaşılmıştı.





