ABD Dışişleri Bakanı Blinken çekilme kararının ardından Kabil'de!

Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekme konusunda aldığı karara saygı duyduklarını söyledi.

Afganistan devletinin, askerlerin çekilme sürecinde gereken desteği vereceğini ifade eden Gani, Afgan güvenlik ve savunma güçlerinin vatanlarını savunabilecek gücünün olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin zayıflaması anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

ABD'nin Afganistan hükümeti ve halkına verdiği taahhüdüne bağlı kalacağını dile getiren Blinken, Afganistan'a ve güvenlik, savunma güçlerine diplomatik ve insani yardımları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Blinken, barış sürecini kolaylaştırmak için çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini dün açıklamıştı.

